Advertisement

عربي-دولي

بسبب تهديدات ايران.. واشنطن تلجأ لخطوة "دفاعية" في الخليج!

Lebanon 24
13-05-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1066339-638195483745825694.png
Doc-P-1066339-638195483745825694.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد البيت الأبيض أمس الجمعة تعزيز "الوضع العسكري الأميركي في الخليج"، وذلك بعد رصد "تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري".

وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، في إفادة صحافية، إن "الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج، ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي في المنطقة".
Advertisement

وأردف: "فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تدين الولايات المتحدة بشدة الأعمال التي تهدد وتتدخل في الشحن التجاري في الشرق الأوسط. لقد رأينا تهديدات إيرانية متكررة وهجمات ضد شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها وحريتها الملاحية في الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بدعم "التحالف الأمني الإقليمي داخل منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي"، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع "ستقوم الجمعة بسلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي في الخليج العربي، ستقدم القيادة المركزية الأميركية تفاصيل إضافية عن تلك التعزيزات في الأيام المقبلة".

ولفت كيربي إلى أنه "في السنوات الماضية، ضايقت إيران وتدخلت في الحقوق الملاحية لـ15 سفينة تجارية ترفع علماً دولياً، من دون مبرر لهذه الإجراءات، لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة في الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيقي هرمز وباب المندب".

تعزيز الدوريات بمضيق هرمز
وقال الأسطول الخامس الأميركي، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لزيادة تناوب السفن والطائرات المكلفة بدوريات داخل وحول مضيق هرمز، بعد احتجاز إيران "غير القانوني" لسفن تجارية في الآونة الأخيرة.

وأضاف في بيان، أن "تعزيز وجود القوة يدعم الجهود المتعددة الجنسيات لردع التهديدات للسفن التجارية وتأمين الملاحة الإقليمية".

احتجاز سفن تجارية
وفي نهاية نيسان الماضي، قال الأسطول الخامس الأميركي إن البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان، فيما قالت البحرية الإيرانية إن "ناقلة مجهولة" اصطدمت بزورق إيراني ما أدى لفقدان 2 وإصابة آخرين، واحتجاز الناقلة.(الشرق)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2023-05-13
03:49 | 2023-05-13
03:46 | 2023-05-13
03:38 | 2023-05-13
03:30 | 2023-05-13
03:30 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website