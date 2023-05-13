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عربي-دولي

زيلينسكي يوجه رسالة "سرية" لحلفائه الغربيين.. ما مضمونها؟

Lebanon 24
13-05-2023 | 01:30
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كشفت وسائل إعلام غربية عن تلميحات أرسلها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحلفائه الغربيين، مفادها أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يفشل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن خبراء، أن زيلينسكي بحديثه عن تأجيل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، وجه رسالة إلى الغرب حول الفشل المحتمل للهجوم المخطط له.
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ونقلت الصحيفة عن المحللة الأوكرانية ماريا زولكينا، قولها: "لقد كان هذا جزءا من بيان سياسي لإجبار الشركاء الغربيين على تسريع إمداد (الأسلحة). ربما سعى زيلينسكي أيضا إلى إدارة توقعات الغرب في حال لم يكن الهجوم المضاد ناجحا كما ينتظر".

وفقًا للضابط السابق في الجيش الأوكراني، تاراس شموت، قد لا تكون المعدات العسكرية والذخيرة التي تم الحصول عليها كافية لعملية كبيرة، معربا عن قناعته بأن رئيس أوكرانيا، من خلال إرجاء الهجوم، أراد السماح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفهم أن الدفاع الجوي في كييف قد أنهك بشكل كبير بسبب ضربات القنابل الروسية.(روسيا اليوم)

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