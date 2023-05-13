كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)





وتتضمن المنشورات صورة لموائد عليها ما يبدو أنها أغنام مشوية ومقطع فيديو لأناس وهم في مأدبة يتناولون هذه الأغنام.

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وقال الناشرون إن ما يظهر في المشاهد هي غزلان مشوية قدمها الوزير السابق في حفل زفاف ابنه، الذي أقيم عام 2019 في مدينة الفقيه بنصالح وسط المغرب.



وذهبت منشورات للقول إن الحفل كلف ثلاثة ملايين دولار، وربط البعض بين "البذخ" الظاهر في الصور وتوقيف النائب والوزير السابق على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد أواخر الشهر الماضي.



وبعد التحقق من الصور والفيديو تبين أنها ليست من حفل زفاف ابن الوزير المغربي السابق، بل لزفاف أقيم في أبخازيا. انتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها من حفل "زفاف باذخ" لابن الوزير المغربي السابق، محمد مبدع.وتتضمن المنشورات صورة لموائد عليها ما يبدو أنها أغنام مشوية ومقطع فيديو لأناس وهم في مأدبة يتناولون هذه الأغنام.وقال الناشرون إن ما يظهر في المشاهد هي غزلان مشوية قدمها الوزير السابق في حفل زفاف ابنه، الذي أقيم عام 2019 في مدينة الفقيه بنصالح وسط المغرب.وذهبت منشورات للقول إن الحفل كلف ثلاثة ملايين دولار، وربط البعض بين "البذخ" الظاهر في الصور وتوقيف النائب والوزير السابق على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد أواخر الشهر الماضي.وبعد التحقق من الصور والفيديو تبين أنها ليست من حفل زفاف ابن الوزير المغربي السابق، بل لزفاف أقيم في أبخازيا.

وأرشد البحث عنها أنها منشورة على مواقع ناطقة باللغة الروسية لكن دون تفاصيل دقيقة.



وبتعميق البحث يمكن الوصول إلى صور مشابهة لمأدبة أغنام مشوية ضمن تقرير باللغة الروسية عن حفل زفاف أقيم في أبخازيا سنة 2019.



ويذكر التقرير أن شخصا يدعى "بسلان أبخازافا" أقام حفل زفاف قدمت فيه أعداد كبيرة من الماعز بأصناف مختلفة ونادرة ما أثار ضجة إعلامية آنذاك.



ويمكن البحث بكلمات مفتاحية باللغة الروسية من العثور على الفيديو المتداول نفسه منشورا على يوتيوب كذلك حيث تسمع اللغة المحلية التي يتحدث بها الأشخاص بوضوح.



ويرشد البحث عن اسم "بسلان أبخازافا" على محرك "ياندكس" الروسي إلى تقرير مصور باللغة الروسية يتحدث عن هذا الحفل وتظهر فيه مشاهد مطابقة للصورة والفيديو المتداول.(الحرة)



