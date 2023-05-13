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عربي-دولي
اردوغان يدافع عن بوتين!
Lebanon 24
13-05-2023
|
03:00
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قام الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس الجمعة، بالدفاع عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من اتهامات منافسه الأبرز بالتدخل في انتخابات تركيا الحاسمة المقررة في نهاية الأسبوع.
واتهم مرشح المعارضة الأبرز كمال كليتشدار أوغلو، يوم الخميس الماضي، فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية "التزييف العميق" ومعلومات مضللة أخرى تهدف إلى التأثير على نتيجة انتخابات الأحد.
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من جهتها، نفت الرئاسة الروسية "بشدة" هذا الاتهام، ووقف إردوغان في صف بوتين خلال ظهور متلفز في حملته الانتخابية الجمعة.
وقال إردوغان "السيد كمال يهاجم روسيا، السيد بوتين. إذا هاجمت بوتين، فلن أكون على ما يرام مع ذلك".
وأضاف الرئيس التركي "علاقاتنا مع روسيا لا تقل أهمية عن العلاقات مع الولايات المتحدة".
وتظهر استطلاعات الرأي أن اردوغان يخوض معركة صعبة ضد منافسه العلماني المعارض.
وجاءت تعليقات كليتشدار أوغلو في خضم حملة تشهد استهدافا شخصيا متزايدا.
وقد شهدت الحملة انسحاب مرشح الحزب الثالث محرّم إنجه، الخميس الماضي، وأعلن الأخير قراره بعد أن استهدفته حملة عبر الإنترنت تضمنت صورا مزيفة له تظهره يلتقي نساء ويتجول في سيارات فاخرة.(سكاي نيوز)
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