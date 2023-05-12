حُزمة عقوبات أوروبية على روسيا.. والعين على "أسطول الظل"

Advertisement

ردا على حربها على أوكرانيا، يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على الحزمة الـ 11 من العقوبات على روسيا ، في الوقت الذي يضع التكتل عينه على سد الثغرات التي تسمح بتدفق النفط الروسي إلى دول الاتحاد، عبر ما يُطلق عليه "أسطول الظل".وبنهاية الأسبوع، التقى ممثلو الدول الأعضاء الـ 27 لمناقشة الجوانب الفنية لحزمة العقوبات، في الوقت الذي كشفت تقارير غربية عن عدم وجود معارضة كبيرة لتصعيد إنفاذ حظر الطاقة، حتى من الدول التي يُعتقد أنها تستفيد من واردات غير معلن عنها من الخام الروسي.وباستخدام الوسطاء، تواصل الشركات الروسية شحن النفط في جميع أنحاء العالم على الرغم من العقوبات الغربية واسعة النطاق على صناعة الطاقة، بينما تستورد في الوقت نفسه التكنولوجيا الأميركية والأوروبية عبر البلدان التي لم تفرض عقوبات على روسيا."أسطول الظل"وفق مسودة مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن حزمة العقوبات، فإنه سيجري منع السفن التي تحمل الخام الروسي سرًا من موانئ الكتلة.وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن المقترح يستهدف ما يسمى بـ "أسطول الظل" من الناقلات القديمة التي تحمل الخام الروسي منذ حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط والمنتجات البترولية الروسية بالتزامن مع سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع في مارس الماضي.وفقًا لتحليل أجرته شركة "إس أند بي غلوبال"، فليس لدى روسيا ما يكفي من السفن لحمل نفطها، لذلك فهي مضطرة لاستخدام ناقلات دول أخرى لنقل نفطها، ويُعتقد أن الكثير من هذا الأسطول مملوك لليونان.وقالت مسودة العقوبات إن بعض السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتجنب اكتشاف ذلك.الإجراءات النفطية هي جزء من حزمة عقوبات أوسع نطاقا من المرجح أن تستهدف قيام دول ثالثة بتعزيز التجارة مع روسيا، بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى ملحق لاستدعاء دول ومنتجات معينة.(سكاي نيوز)