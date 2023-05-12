فيديو ينتشر: شاب استل خنجرا وطعن سائقاً أمام مدرسة.. شاهدوا ماذا حصل

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أقدم شاب على طعن سائق أمام مدرسة في حي الخليج شرق الرياض، ثم لاذ بالفرار، في مشهد أثار غضب العديد من السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.لمشاهدة الفيديوإلا أن شرطة منطقة الرياض تمكنت لاحقاً من إلقاء القبض على المواطن الذي اعتدى على المقيم بسلاح أبيض، مؤكدة أن حالة الأخير الصحية مستقرة.وتبين بعد التحقيقات أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية. فيما أكدت الشرطة أنه أوقف لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وكان الشاب ظهر في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل يقترب من سيارة متوقفة أمام مدرسة، ثم فتح بابها الخلفي، وطعن السائق عدة طعنات. ما أدى لإصابته في ذراعه وفق ما ظهر في الفيديو، بعد أن سارع بالنزول من السيارة ومغادرة المكان.كما أظهرت اللقطات المعتدي وهو يحاول الهروب، إلا أن موثق المقطع، راح يلاحقه بسيارته. فيما تمكن الشاب من مراوغته والفرار، ليلقى القبض عليه لاحقا من قبل الشرطة .في حين أفادت المعلومات بأن السائق أصيب بـ 12 طعنة في ذراعه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.(العربية)