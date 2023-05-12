شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يستهدف منزلاً لعائلة الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة

دمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا يعود لعائلة الشهيد الفلسطيني القائد بهاء أبو العطا الذي اغتالته "إسرائيل" في العام 2019، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرة بدون طيار بصاروخين شقة في البناية التي تعود لوالد الشهيد بهاء ابو العطا، أعقب ذلك تدميرها بالكامل بثلاثة صواريخ من طائرة حربية، بحسب ما أفادت به "روسيا اليوم".

#فلسطين | جانب آخر من استهداف شقة في منزل والد الشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/Os2b22vGa5 — غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) May 12, 2023 Advertisement

ويعد الشهيد أبو العطا أحد أبرز قادة سرايا القدس الذين كان لهم دور بارز في الإشراف على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها المقاومة ضد العدو "الإسرائيلي"، واغتالته قوات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد زوجته وإصابة طفليه حينها. وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المستوطنات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها الاحتلال بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة. (روسيا اليوم)