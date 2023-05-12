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شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يستهدف منزلاً لعائلة الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة

Lebanon 24
12-05-2023 | 23:38
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دمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا يعود لعائلة الشهيد الفلسطيني القائد بهاء أبو العطا الذي اغتالته "إسرائيل" في العام 2019،  في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
 
 
وقصفت طائرة بدون طيار بصاروخين شقة في البناية التي تعود لوالد الشهيد بهاء ابو العطا، أعقب ذلك تدميرها بالكامل بثلاثة صواريخ من طائرة حربية، بحسب ما أفادت به "روسيا اليوم".
 
 
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ويعد الشهيد أبو العطا أحد أبرز قادة سرايا القدس الذين كان لهم دور بارز في الإشراف على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها المقاومة ضد العدو "الإسرائيلي"، واغتالته قوات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد زوجته وإصابة طفليه حينها. وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المستوطنات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها الاحتلال بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة. (روسيا اليوم)
 
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