Advertisement

عربي-دولي

شهيدان فلسطينيان وإصابات إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2023 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1066407-638195680309573306.jpg
Doc-P-1066407-638195680309573306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من مخيم بلاطة في نابلس، بعد فشلها في اعتقال مقاومين، بحسب ما افادت "الميادين".
 
 
واندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم السبت، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية).
 
 
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال حاصرت منزلاً لعائلة فلسطينية وسط مخيم بلاطة بالضفة الغربية.
 
 
 
Advertisement
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.
 
 
وفي بيان لها، قالت "سرايا القدس - مجموعات بلاطة"، إن مجاهدينا يخوضون بعون الله وتوفيقه اشتباك مع قوة صهيونية خاصة اقتحمت المخيم وتمطرها بصليات كثيفة من الرصاص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:08 | 2023-05-13
07:00 | 2023-05-13
06:50 | 2023-05-13
06:15 | 2023-05-13
05:39 | 2023-05-13
05:30 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website