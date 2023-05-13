شهيدان فلسطينيان وإصابات إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس (فيديو)

انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من مخيم بلاطة في نابلس، بعد فشلها في اعتقال مقاومين، بحسب ما افادت "الميادين".

واندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم السبت، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية).

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال حاصرت منزلاً لعائلة فلسطينية وسط مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

تغطية صحفية: تصاعد الدخان من المنزل المحاصر في مخيم بلاطة في نابلس. pic.twitter.com/RI89qk4k5d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023 Advertisement

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي بيان لها، قالت "سرايا القدس - مجموعات بلاطة"، إن مجاهدينا يخوضون بعون الله وتوفيقه اشتباك مع قوة صهيونية خاصة اقتحمت المخيم وتمطرها بصليات كثيفة من الرصاص".