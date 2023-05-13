الانتخابات التركية.. ما هي التحالفات الرئيسية الواعدة؟

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يستعد الأتراك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة غدا الأحد، حيث يتم اختبار الدعم العام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.وبحسب موقع "الجزيرة" القطري الناطق بالإنكليزية، "اختار تحالف المعارضة الرئيسي المكون من ستة أحزاب كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط (CHP)، كمرشح له. في غضون ذلك، انضم حزبان محافظان إلى تحالف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، بالإضافة إلى شريكيه الوطنيين على المدى الطويل. وتصدّر الاقتصاد جدول الأعمال الانتخابي للعديد من الأتراك، في ظل أزمة تكاليف معيشة أدت معدلات التضخم المرتفعة إلى تغذيتها. ومن القضايا الأخرى التي نوقشت على نطاق واسع في فترة الحملة كانت ما يجب أن يكون عليه نظام الحكم في البلاد، بالإضافة إلى مصير ملايين السوريين المقيمين في تركيا وسياسات التعافي لمداواة جروح البلاد من زلزال شباط المزدوج الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر مئات الآلاف من المنازل".وأشار الموقع إلى أن هناك ثلاثة تحالفات من المتوقع أن تصل إلى البرلمان وسط عتبة انتخابية عالية بنسبة 7٪ في النظام الانتخابي التركي المعدل مؤخرًا. وفي ما يلي ملخص للسياسات والوعود الرئيسية لكل تحالف.تحالف الشعبوبحسب الموقع، "يضم التحالف، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحالي الذي يتزعمه أردوغان، حزب الحركة الوطنية القومية وحزب الوحدة الكبرى بالإضافة إلى حزب الرفاه الجديد المحافظ. كما أنه مدعوم من قبل أحزاب أصغر من الخارج، مثل Huda-Par، وهو حزب إسلامي سياسي يهيمن عليه الأكراد، على الرغم من أنه لم ينضم رسميًا إلى التحالف. وتزعم حملة التحالف، بقيادة الرئيس، أن بإمكانه إصلاح مشاكل تركيا مرة أخرى، كما فعل في الماضي".وتابع الموقع، "في ما يتعلق بملف الإغاثة من الزلازل، قال أردوغان إن حكومته ستبني ما مجموعه 650 ألف شقة جديدة في جنوب شرق تركيا، حيث ضربت الهزات المزدوجة، ووعد بتسليم 319 ألف شقة في عام واحد. أما في الملف الاقتصادي، وعد أردوغان بخفض التضخم في البلاد إلى 20 بالمئة في 2023 وأقل من 10 بالمئة في 2024 لكنه أكد أيضا أنه سيواصل خفض أسعار الفائدة. وفي ملف الإسكان، تعهد الرئيس بالإعلان عن مزيد من اللوائح لحماية المواطنين من الزيادات الشديدة في أسعار الإيجارات والبيع".وأضاف الموقع، "أما في ما يتعلق بملف اللاجئين، فتعهد أردوغان بمزيد من العودة "الطوعية" للاجئين السوريين إلى بلادهم، بسبب التقدم الملحوظ في الحوار بين سوريا وتركيا نتيجة جهود الوساطة الروسية. وفي ملف السياسة الخارجية، يسعى أردوغان إلى مواصلة تطبيع علاقات أنقرة في المنطقة الأوسع ويهدف إلى بناء "محور" يتمحور حول تركيا. وقال إن أنقرة ستواصل قمع الجماعات "الإرهابية"، مثل حزب العمال الكردستاني وحركة غولن".وبحسب الموقع، "قال غالب دالاي، زميل بارز غير مقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، لقناة "الجزيرة" إن الفكرة الرئيسية لحملة أردوغان هي "الاستمرارية والاستقرار والعظمة"، بهدف جذب أصوات المحافظين والقوميين. وأضاف: "يستخدم التحالف خطاب "محاربة الإرهاب" الحاد للغاية لاستمالة المشاعر القومية في البلاد حيث يعد بالحفاظ على تركيا قوية ومستقلة ومحترمة في السياسة الخارجية"."تحالف الأمةبحسب الموقع، "بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والحزب الثاني اليميني، يغطي التحالف مجموعة واسعة من الأحزاب، بما في ذلك حزب الديمقراطية والتقدم اليميني الليبرالي وحزب جيليسيك من يمين الوسط، الذي يقوده حليفان سابقان لأردوغان، وزير الخارجية السابق علي باباجان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو. ويضم التحالف أيضا حزب السعد المحافظ الأصغر حجما والحزب الديمقراطي اليميني. ويعد مرشحهم كمال كليجدار أوغلو وحملة التحالف بالتغيير بعد أكثر من 20 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية. ويتعهدون بدعم الديمقراطية وحرية الإعلام وسيادة القانون".وتابع الموقع، "في ما يتعلق بملف الإغاثة من الزلزال، تعهد كليجدار أوغلو ببناء منازل لضحايا الزلزال مجانًا وحظر بيع العقارات للأجانب حتى يتم حل أزمة الإسكان في تركيا للمواطنين. على الصعيد الاقتصادي، تعهد المرشح الرئاسي بإعادة تطبيق المزيد من السياسات الاقتصادية التقليدية وخفض التضخم، منتقدًا سياسة أردوغان الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة. وقال كليجدار أوغلو إنه سيعمل على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في تركيا حيث يحولها إلى دولة لتصنيع المنتجات العالية القيمة. وفي ما يتعلق بملف الحكم، يسعى تحالف الأمة أيضًا إلى إلغاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي أدخله أردوغان من خلال استفتاء عام 2017 وإعادة نظام برلماني قوي لحكم تركيا".وأضاف الموقع، "أما في ما يتعلق بملف الإسكان، قال مرشح المعارضة إن حكومته ستضاعف مخزون المساكن الاجتماعية أربع مرات في غضون خمس سنوات، وسيتم تحديد تكاليف إيجار المساكن الاجتماعية بنسبة 20 في المائة من الحد الأدنى للأجور. وبالنسبة لملف اللاجئين، قال كليجدار أوغلو إنه سيعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع الحكومة السورية. وعلى صعيد السياسة الخارجية، صرح كليجدار أوغلو أنه يريد التحدث إلى جميع الفاعلين الدوليين وإصلاح علاقات البلاد مع الغرب. وقال إن الأتراك سيكونون قادرين على السفر إلى منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي دون تأشيرة في غضون أشهر من توليه السلطة".وتابع الموقع، "قال دالاي إن تحالف الأمة يستخدم خطاب "التغيير" في كل مجالات السياسة تقريبًا لجذب الأشخاص غير الراضين عن الوضع الحالي في تركيا. وأضاف: "إنهم يعدون بإجراء تغييرات في كل مجالات السياسة تقريبًا وتغيير النظام السياسي في تركيا. إنهم يريدون إنهاء ما يقولون إنه "حكم الفرد" وتقوية مؤسسات الدولة مرة أخرى، ويعدون بالمساءلة والشفافية"."تحالف العمل والحريةبحسب الموقع، "يقود حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في تركيا، التحالف اليساري، الذي سيتنافس أعضاؤه في الانتخابات البرلمانية تحت راية حزب اليسار الأخضر بسبب قضية قضائية جارية. إن حزب العمال التركي هو ثاني أكبر حزب في التحالف تليها مجموعات يسارية أصغر. ودعم التحالف كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية. وقالت الجماعة في بيانها إن هدفها الرئيسي هو "وقف الدمار الناجم عن حكم الرجل الواحد" في تركيا".وتابع الموقع، "على صعيد ملف الإغاثة من الزلازل، يريد تحالف العمل والحرية الاستفادة من كل المساكن الشاغرة والمرافق الاجتماعية العامة في البلاد لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من الزلازل على وجه السرعة. اقتصادياً، يدعم التحالف السياسات الاقتصادية اليسارية، ولا سيما تلك التي تركز على تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة وتقديم خدمات رعاية صحية والنقل والتعليم المجاني والعالي الجودة".وأضاف الموقع، "أما في ما يتعلق بملف الحكم، تقول المجموعة إنها تسعى إلى تحقيق التحول الديمقراطي في تركيا وتؤيد العودة إلى النظام البرلماني. وفي ما يتعلق بملف الأكراد، يريد التحالف حلا سلميا للقضية الكردية في البلاد عبر البرلمان التركي. كما يسعى إلى إنهاء ممارسة إقالة رؤساء البلديات المنتخبين حسب الأصول لحزب الشعوب الديمقراطي واستبدالهم بالأوصياء المعينين من قبل الحكومة".وبحسب الموقع، "ووفقًا لما قاله دالاي، فإن استراتيجية حملة تحالف العمل والحرية تتضمن "المزيد من السياسات بدلاً من السياسات" لأنهم يدعمون مرشحًا من حزب ثالث ولن يستولوا على السلطة بأنفسهم. وختم بالقول: "التحالف سعيد لأن مرشح تحالف الشعب هو كليجدار أوغلو، وهو مرشح ذو ميول يسارية، والذي ربما كان له تأثير كبير في قرارهم بدعمه"."