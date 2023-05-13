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عربي-دولي

تصريح لافت من أردوغان.. هذه أول خطوة سيقوم بها إذا فاز بالإنتخابات!

Lebanon 24
13-05-2023 | 03:38
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، عن أول خطوة سيقوم بها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد.

وجاء كلام أردوغان خلال مقابلة أجراها مع قناة محلية، إذ قال: "بعد فوزي مباشرة، سأزور الدول الصديقة مثل أذربيجان وقبرص التركية وبعض دول الخليج".
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كذلك، فقد لفت أردوغان إلى أنه سيعملُ على تسريع عملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، كاشفاً أن تكلفة الكارثة على اقتصاد تركيا تزيدُ عن 100 مليار دولار. 

وأعرب أردوغان عن استعداده لترك منصبه "بطريقة ديمقراطية" في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "سنعتبر أي نتيجة للانتخابات شرعية"، وأضاف: "وصلنا إلى الحكم في تركيا بطرق ديمقراطية. ومثلما وصلنا إلى السلطة، سنعمل كل ما هو ضروري بالنسبة للديمقراطية في حال قرر الشعب ذلك".

ويطمح أردوغان للفوز بفترة رئاسية جديدة، الأحد، عندما ينافس مرشح تحالف الشعب المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد، سنان أوغان.

أظهرت استطلاعات رأي نشرتها مراكز أبحاث تركية، تقدما طفيفا لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام منافسه الرئيسي كمال كيلتشدار أوغلو، وذلك قبل يومين من الانتخابات "المصيرية" يوم الأحد 14 أيار. (عربي21)
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