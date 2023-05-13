آخر تطورات المعارك في باخموت: "فاغنر" تتقدم داخلها.. والقوات الروسية تتراجع شمالها

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أعلن مؤسس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين ان أقل من كيلومترين فقط تفصل قواته عن السيطرة الكاملة على باخموت، في وقت أفادت تقارير بتراجع قواتها في المناطق الشمالية لمدينة باخموت بعد هجوم أوكراني جديد.فقد أشار بريغوجين، إلى أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، لافتا إلى أنه لم يتبقّ سوى أقل من 2 كيلومتر مربع من المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية.وتقدمت قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة مسافة 400 متر مربع في باخموت، من الجهة اليمنى.وقال مؤسس فاغنر: "تقدمت قوات الشركة العسكرية الخاصة فاغنر، مسافة 400 متر، وبلغت المساحة التي تم السيطرة عليها 132 ألف متر مربع".وأضاف يفغيني بريغوجين: "بقي أقل من 2 كيلومتر مربع في المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".وبشكل إجمالي "خلال النهار، بلغ تقدم خطوط التماس أكثر من 600 متر، وبلغت مساحة الأراضي التي تم السيطرة عليها 172 ألف متر مربع".القوات الروسية تتراجعمن ناحية ثانية، اعترفت موسكو، أمس الجمعة، بأن قواتها تراجعت عن مواقعها التي كانت تسيطر عليها شمالي مدينة باخموت بعد هجوم أوكراني جديد.وتشير الانتكاسة الروسية، التي جاءت في أعقاب تقارير مماثلة عن تقدم القوات الأوكرانية جنوبي المدينة، إلى حملة منسقة تقوم بها كييف لتطويق القوات الروسية في باخموت.ويعني هذا أن كلا الجانبين يتحدثان الآن عن مكاسب كبيرة تحققها أوكرانيا، على الرغم من أن كييف لم تكشف سوى القليل من التفاصيل، وقللت من شأن تقارير تفيد بأن هجوما مضادا واسع النطاق جرى التخطيط له منذ فترة طويلة قد بدأ رسميا. (سكاي نيوز)