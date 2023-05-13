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عربي-دولي

أولها عربية.. إليكم قائمة بأكثر الدول الأفريقية امتلاكاً لاحتياطي الذهب

Lebanon 24
13-05-2023 | 10:00
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حلّت الجزائر في المرتبة الأولى ضمن تصنيف الدول الأفريقية الأكثر امتلاكاً لاحتياطي الذهب، الذي نشره مؤخراً موقع "Statista".
 
ووفقاً للأرقام، تمتلك الجزائر نحو 174 طناً من الذهب، تلتها دولة جنوب أفريقيا التي تمتلك احتياطياً بلغ 125 طناً، فيما حلّت في المرتبة الثالثة ليبيا بامتلاكها 117 طناً. 
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وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول الأفريقية امتلاكاً لاحتياطي الذهب:
 
1- الجزائر: 174 طناً من الذهب
2- جنوب أفريقيا: 125 طناً من الذهب
3- ليبيا: 117 طناً من الذهب
4- مصر: 80.73 طناً من الذهب
5- المغرب: 22.12 طناً من الذهب
6- نيجيريا: 21.37 طناً من الذهب
7- موريشيوس: 12.44 طناً من الذهب
 
8- غانا: 8.74 طناً من الذهب
9- تونس: 6.84 طناً من الذهب
10- موزمبيق: 3.94 طناً من الذهب (عربي21)
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