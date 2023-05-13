هل سيخسر أردوغان أصوات الاغتراب التركي؟

قبل خمس سنوات، أيد الناخبون الأتراك في ألمانيا بأغلبية ساحقة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ما أدى إلى إعادة انتخابه. هذه المرة، يواجه أردوغان أصعب حملة في حياته السياسية، والأصوات التي يحتاجها للبقاء في السلطة لن تأتي من الداخل التركي وإنما من على بعد آلاف الأميال، تحديداً من ألمانيا.

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وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "تتمتع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في نهاية غدا بالقدرة على إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد: لأول مرة منذ عقدين، ليس من المؤكد ما إذا كان أردوغان وحزبه العدالة والتنمية (AKP) سيضمنان الفوز. ويتنافس تحالف المعارضة الرئيسي، الذي يقوده المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو، مع أردوغان في استطلاعات الرأي. وهذا يعني أن أردوغان يبحث عن كل جزء من الدعم الذي يمكنه الحصول عليه".

وتابعت المجلة، "يقدر عدد الناخبين الأتراك في ألمانيا حوالي 1.5 مليون. وحتى نهاية التصويت في الخارج يوم الثلاثاء، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من نصفهم، أو أكثر من 700000 ناخب، قد أدلوا بأصواتهم. قد لا تبدو الأرقام كبيرة، ولكن في سباق متقارب، قد يساعد ذلك في قلب الموازين لصالح أردوغان أو لصالح كليجدار أوغلو. ويعتقد أنصار كليجدار أوغلو المحليون والمعارضة التركية أن زيادة الإقبال هذه المرة قد تعني أن لديهم فرصة لتضييق الهامش مع أردوغان في ألمانيا. ونتيجة لذلك، كان كلا المعسكرين يحاول استمالة الناخبين الأتراك في الشتات، خاصة في بلد مثل ألمانيا، حيث عدد الأتراك كبير جداً".

وأضافت المجلة، "قال مايكل ل. ميللر، رئيس دراسات القومية في جامعة أوروبا الوسطى، إن "أردوغان يشعر بالتهديد لأول مرة، وكيف سيكون الرد؟ من خلال مضاعفة جهوده للحصول على أصوات المغتربين". وأضاف: "أردوغان يدرك أنه لن يحصل على هذه الأصوات محلياً أو أنها ستكون أقل بكثير، لذلك فهو يريد استمالة أكبر عدد ممكن من أصوات الاغتراب".

وبحسب المجلة، "مثل العديد من البلدان، لم يكن لدى تركيا لفترة طويلة البنية التحتية اللازمة في ما يتعلق بالتصويت الخارجي: كان على المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج والذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم العودة فعليًا إلى البلاد للقيام بذلك. وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تولى أردوغان منصب رئيس الوزراء، أدرك هو وحلفاؤه أن أعضاء الشتات التركي كانوا مورداً انتخابياً غير مستغل. وكانت انتخابات 2014 هي الأولى التي سمحت للمغتربين التصويت في الخارج عبر القنصليات، وهذه الانتخابات هي التي جعلت رئيس الوزراء آنذاك أردوغان رئيساً".

وتابعت المجلة، "قال كمال بوزاي، الأستاذ في مركز أبحاث التطرف والوقاية في إيسن، غرب ألمانيا، "عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أدرك أن هناك إمكانات هنا قد يكونون قادرين على استخدامها وأن هذه الإمكانات يمكن استخدامها في نهاية المطاف في اتجاه معين أو تعبئتها سياسيًا". وأضاف: "منذ ذلك الحين، تولي الأحزاب السياسية المختلفة مزيدًا من الاهتمام لهذا المسار". هناك أسباب عديدة وراء قوة أردوغان بين ناخبي الشتات في ألمانيا. فقد جاء العديد من الأشخاص الذين قدموا إلى ألمانيا كعمال ضيوف من مناطق فقيرة في تركيا ولديهم خلفيات أكثر تحفظًا، مما يجعلهم أكثر انسجامًا سياسيًا مع سياسة أردوغان القومية الإسلامية. ومن ثم هناك التمييز الذي غالبًا ما يواجهه من هم من أصل تركي في المجتمع الألماني".

وأضافت المجلة، "قال بوزاي: "عندما يتم استبعاد شخص ما من هذا المجتمع ووصمه ويكون لديه تجارب مع التمييز أو العنصرية"، فمن الأرجح أن يعود سياسيًا إلى تركيا وأن يصوت لأردوغان. وقال ميلر إنه مثال كلاسيكي على قومية الشتات: يتخذ أفراد الشتات الذين يعيشون خارج وطنهم أحيانًا مواقف سياسية أكثر راديكالية من أولئك في الوطن، حيث لا يتعين عليهم تحمل العواقب. وقال ميللر إن هؤلاء الناخبين "يعيشون في بعض الحالات بشكل غير مباشر من خلال الدولة التركية". وأضاف: "لا يتعين عليهم التعامل مع عواقب سياسات حزب العدالة والتنمية. كما ولا يتعين عليهم التعامل مع عواقب هذا الشكل من القومية التركية في تركيا".

وبحسب المجلة، "قالت سيزر إيديل غوغوس، باحثة في معهد أبحاث السلام في فرانكفورت الذي يركز على جهود المشاركة بين الشتات التركي في ألمانيا، إنه ومع ذلك، على الرغم من أنهم أظهروا دعماً قوياً لأردوغان قبل خمس سنوات، فإن الشتات التركي في ألمانيا ليس كتلة واحدة. إن الأتراك الذين يحملون الجنسية الألمانية ولا يحملون الجنسية التركية لا يمكنهم التصويت في الانتخابات التركية بأي حال من الأحوال. وأضافت: "يمكن القول أن المغتربين المؤهلين للتصويت لديهم روابط عاطفية أقوى مع تركيا وهذا ما يدفعهم إلى التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية"."