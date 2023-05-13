الوضع يتفاقم في غزّة ونابلس.. عدد الشهداء يرتفع ووحشية "إسرائيل" تزداد

تفاقمت حدّة التصعيد داخل فلسطين المحتلة عقب تزايد الإعتداءات التي نفذها جيش الإحتلال الإسرائيلي على أكثر من جبهة، سواء في قطاع غزة أو في نابلس.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصّحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، في حين دمرت غارات جديدة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت منزلين في مدينة غزة، بينما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع صواريخ باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، ودوت صفارات الإنذار في عسقلان والمنطقة المحيطة بالقطاع.

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إلى ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول مخيم بلاطة لإسعاف المصابين، في حين كشفت وزارة الصحة أنَّ حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت إلى 150 شهيداً، منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم.

ولفتت الوزارة إلى أن من بين الضحايا 33 شهيداً في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ يوم الثلاثاء الماضي على قطاع غزّة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته الحربية أغارت في الساعات الأخيرة على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة تابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي".

ولفت بيان جيش الإحتلال إلى أنه "استهدف منصتين في حي الزيتون شمال قطاع غزة، ليُحبط بذلك إطلاق الصواريخ منهما"، بحسب زعمه.

من جهتها، ذكرت قناة "الجزيرة" أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخاً على منزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووسط التطورات المتصاعدة، حمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية المسؤولية عن تدهور الأوضاع من جرّاء الصمت عن الهجمات الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها.

تزامناً مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد خطة إجلاء المستوطنين من المناطق المحاذية لغزة حتى يوم الغد.