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عربي-دولي
الرئاسة الفلسطينية تدين أحداث مخيم بلاطة وقصف غزة
Lebanon 24
13-05-2023
|
07:00
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دانت الرئاسة الفلسطينية، "الجريمة" التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس وقصف غزة المتواصل لليوم الخامس، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على استقرار المنطقة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "جيش الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء، من خلال اصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا مخيماتنا، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، واصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس مع التوالي".
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وحمل أبو ردينة الحكومة الاسرائيلية "مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة الي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها".
وقال، إن "الادارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء شعبنا".
وأضاف، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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