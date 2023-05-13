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عربي-دولي
زيلينسكي يصل إلى روما للقاء قيادة إيطاليا وبابا الفاتيكان
Lebanon 24
13-05-2023
|
08:45
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أفادت قناة "Rainews24" بوصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى روما حيث سيلتقي في وقت لاحق من اليوم السبت بالرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء.
وأضافت القناة أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاياني كان في استقبال زيلينسكي في مطار شيامبينو. ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي بعد ذلك إلى اجتماع مع رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وبعد ذلك سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. وبعد الظهر سيستقبل البابا فرنسيس زيلينسكي.
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من جهتها قالت صحيفة "La Repubblica" إن زيلينسكي قد يبقى في روما طوال الليل للسفر إلى برلين في الصباح.
وشددت الشرطة الإيطالية الإجراءات الأمنية في روما في ضوء وصول رئيس أوكرانيا ونظمت منطقة حظر طيران في وسط العاصمة. وتخضع مناطق منفصلة من المدينة لسيطرة مدربي الكلاب والقناصة والمهندسين العسكريين. ولا تزال شبكة الصرف الصحي والحدائق ونهر التيبر تحت المراقبة. في المجموع يشارك في ضمان الأمن في المدينة حوالي 1000 من رجال الأمن. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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