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عربي-دولي

بولندا تتأهب بحثا عن "منطاد تجسس"

Lebanon 24
13-05-2023 | 09:30
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على تويتر، أنها سجلت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروس، والذي "قد يكون منطاد استطلاع يقوم بالمراقبة".

وقالت الوزارة إن "مركز العمليات الجوية سجل ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروس. ووفقا لمركز العمليات الجوية، من المحتمل أن يكون هذا منطادا للمراقبة. وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبينا".
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وبحسب الوزارة ، فإن "قائد مقر العمليات قرر إشراك القوات المناوبة للدفاع الإقليمي للبحث عن الهدف".

وأكد ويتولد سورا المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمية لوكالة أنباء رابينا أنه تم إرسال مجموعة بحث إلى منطقة ريبينا في مقاطعة كويافيان بوميرانيان.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سورا قوله إن "مفرزة بحث وإنقاذ أرضية تابعة لقوات الدفاع الإقليمية بدأت العمل. وأرسلت إلى المنطقة. وأصبحت تابعة للقيادة العملياتية للقوات المسلحة.. لدينا معلومات عن منطاد في الهواء اختفى من الرادار في منطقة ريبين. تمت الواقعة في الليل". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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