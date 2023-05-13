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عربي-دولي

من لاعب كرة قدم لم يصل للنجومية إلى زعيم عالمي.. أردوغان أمام انتخابات حاسمة

Lebanon 24
13-05-2023 | 09:00
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تحت عنوان: "من لاعب كرة قدم فشل في بلوغ النجومية إلى زعيم عالمي.. أردوغان أمام انتخابات حاسمة"، جاء في موقع "روسيا اليوم":
 
يتجه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان إلى أصعب انتخابات في حياته السياسية الأحد المقبل، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة وبعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد.
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ويمثل زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي لأردوغان في هذه الانتخابات.

أردوغان لاعب كرة قدم

ولد رجب طيب أردوغان في 26 شباط 1954 في اسطنبول. في عام 1965 تخرج من مدرسة بيالي باشا الابتدائية، وفي عام 1973 من مدرسة اسطنبول الدينية التي سميت على اسم الإمام الخطيب. وفي عام 1981، تخرج أردوغان من كلية الاقتصاد والعلوم التجارية في جامعة مرمرة، وكان أحد نشطاء الرابطة الطلابية التركية الوطنية.

حظي رئيس تركيا بفرصة أن يصبح لاعب كرة قدم، لكنه اضطر إلى الانصياع لإرادة والده الذي لم يوافق على انتقاله إلى أحد أفضل الأندية في البلاد.

وُلد رئيس الدولة المستقبلي في عائلة قبطان خفر السواحل ولم يفكر حتى في مهنة سياسية. منذ صغره، كان عليه أن يكسب المال، إما عن طريق بيع المياه في الطرقات، أو عن طريق إعادة بيع البطاقات البريدية المشتراة بمصروف الجيب.

كان يحلم بمسيرة كرة القدم، وكما أشارت وسائل الإعلام، كان من الواضح أنه يمتلك ما يؤهله، على الرغم من صعوبة العثور على السجلات الأرشيفية للمقابلات التي لعبها أردوغان.

تحدث أردوغان عن إقامته القصيرة والمليئة بالأحداث في كرة القدم في مقابلة قبل بضع سنوات. وفقا له، بدأ طريقه في الرياضة في سن الخامسة عشرة، وانتهى به المطاف في نادي إركسبور للهواة، والذي يلعب حاليا في ثالث أقوى الدوري التركي.

وكشف الرئيس التركي في مقابلة صحفية في وقت سابق أن والده عارض استمراره في لعب كرة القدم، وكان يصر دائما على موالة الدراسة، معتبرا أن الرياضة ستشتت انتباهه، وسرعان ما اضطر أردوغان للتخلي عن الرياضة من أجل دراسته ومسيرته السياسية.

السجن بسبب قصيدة

في عام 1976، ترأس فرع الشباب في حزب الإنقاذ الوطني الإسلامي، ثم فرع الشباب لهذا الحزب في اسطنبول. بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في البلاد في 1980، تم حظر أنشطة جميع الأحزاب السياسية التي كانت موجودة في ذلك الوقت.

في عام 1983، انضم أردوغان إلى "حزب الرفاه" الذي تم تشكيله حديثا. وفي عام 1984، أصبح رئيسا لفرع بيوغلو في الحزب، وفي عام 1985 تم تعيينه رئيسا لفرع اسطنبول، وانضم إلى مجلس القيادة الأعلى للحزب.

في اذار 1994، تم انتخاب أردوغان رئيسا لبلدية اسطنبول. وفي عام 1998، أدين بتلاوة الشعر الإسلامي علانية في إحدى تجمعات مؤيديه وأجبر على الاستقالة من منصب عمدة اسطنبول، وحكمت المحكمة على أردوغان بالسجن 10 أشهر، لكن أطلق سراحه بعد أربعة أشهر.

في نوفمبر 2002، فاز حزب أردوغان بأغلبية المقاعد في البرلمان، مما منحه الفرصة لتشكيل حكومة.

سرعان ما أقر البرلمان الجديد، الذي يسيطر عليه حزب "العدالة والتنمية"، تعديلا دستوريا رفع القيود المفروضة على حق أردوغان في الترشح للبرلمان، بعد انتخابه نائبا في انتخابات التجديد النصفي في اذار 2003 وشغل منصب رئيس وزراء البلاد.

في 2007، أجريت انتخابات برلمانية مبكرة، فاز فيها حزب "العدالة والتنمية" بقيادة أردوغان. ترأس مرة أخرى حكومة الحزب الواحد التي حصلت على الثقة في البرلمان في 5 ايلول 2007.

في 2011، في الانتخابات البرلمانية الجديدة، حصل حزب "العدالة والتنمية" على حوالي 50% من الأصوات، مما سمح لأردوغان بتشكيل حكومة للمرة الثالثة.
فشل الانقلاب
في 10 اب 2014، شارك رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، في أول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا منذ عام 1923. وفاز في الجولة الأولى بنسبة 52% من الأصوات.

في 28 اب 2014، تولى رجب طيب أردوغان منصبه رسميا كرئيس لتركيا، وغادر أردوغان حزب "العدالة والتنمية".

في2016، وقعت محاولة انقلاب عسكري في تركيا، تم إحباطها بدعم من السكان والوحدات العسكرية الموالية لأردوغان والشرطة.

في نيسان 2017 تم تبني تعديلات دستورية في استفتاء يسمح للرئيس بعدم ترك صفوف حزبه السياسي، كما كان معمولا به سابقا.

في 4 ايار 2018، أصبح معروفا أن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان قد تم ترشيحه كمرشح لرئاسة تركيا من تحالف الشعب الذي ضم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الحركة الوطنية القومية".

في 2018، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية بنسبة 52.59% من الأصوات في الجولة الأولى. (روسيا اليوم) 
 
المصدر: روسيا اليوم
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