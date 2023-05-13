ليست المرّة الأولى.. دولة تغلق مواقع التواصل الاجتماعي!

أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة الباكستانية عطّلت "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" مجدداً.





وكانت قد أغلقت باكستان عام 2010، موقعي التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"يوتيوب" بسبب مسابقة رسوم كاريكاتورية تتناول شخصية النبي محمد على صفحات الموقعين، بعدما أدانتها الحكومة إدانة رسمية.

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