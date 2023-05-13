بعد احتجاز إيران لسفينتين تجاريتين.. الولايات المتحدة تعزز الموقف الدفاعي في الخليج

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قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة ستعزز موقفها الدفاعي بدوريات مكثفة في منطقة الخليج بعد الإجراءات المزعزعة للاستقرار من جانب إيران في التدخل والمضايقات والاستيلاء على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية الاستراتيجية الأخرى.وأضاف كيربي بأن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب.وتابع بالقول: "إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى أو المنطقة من خلال التعزيزات العسكرية أو التوغلات أو التهديدات". (سي ان ان)