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عربي-دولي

أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات أياً كانت

Lebanon 24
13-05-2023 | 08:17
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مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا غداً الأحد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيقبل النتيجة أياً كانت.



وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، إن الحزب الحاكم وحلفاءه "سيعتبرون أي نتيجة في صناديق الاقتراع شرعية، وسيفعلون كل ما تتطلبه الديمقراطية"، وفق "بلومبيرغ".
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