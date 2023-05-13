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إنفوغرافيك.. تعرفوا الى مرشحي انتخابات الرئاسة التركية 2023

Lebanon 24
13-05-2023 | 09:45
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نشر موقع "سكاي نيوز عربية" إنفوغرافيك للمرشحين للانتخابات الرئاسية التركية للعام 2023، وهم: رجب طيب اردوغان، كليتشدار اوغلو، محرم انجه، وسنان أوغان. 
 
ويتضمن الانفوغراف اهم المحطات في حياة كل من المرشحين، وخصوصا الاسمين الاكثر منافسة وهما: رجب طيب اردوغان، وكليتشدار اوغلو. 
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بالارقام 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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