إنفوغرافيك.. تعرفوا الى مرشحي انتخابات الرئاسة التركية 2023

نشر موقع "سكاي نيوز عربية" إنفوغرافيك للمرشحين للانتخابات الرئاسية التركية للعام 2023، وهم: رجب طيب اردوغان، كليتشدار اوغلو، محرم انجه، وسنان أوغان.

ويتضمن الانفوغراف اهم المحطات في حياة كل من المرشحين، وخصوصا الاسمين الاكثر منافسة وهما: رجب طيب اردوغان، وكليتشدار اوغلو.

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