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عربي-دولي
وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة للتقارب
Lebanon 24
13-05-2023
|
10:30
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تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا، من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
بحث الخطوات المقبلة
وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع الصين.
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اتفاق استئناف العلاقات
وكانت السعودية وإيران اتفقتا في 10 اذار الماضي في بكين على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث، تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998. (العربية)
المصدر: العربية
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