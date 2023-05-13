في يومها الخامس.. فيديوهات توثّق المواجهة بين "الجهاد" واسرائيل

شهد اليوم الخامس من المواجهة الدامية بين إسرائيل وحركة الجهاد، اليوم، تبادلاً للقصف الصاروخي أدى إلى سقوط جرحى في الطرفين.

ووثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط قذيفة هاون على معبر إيريز/ بيت حانون، بين إسرائيل وقطاع غزة.



ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة لحظة سقوط القذيفة عند أحد مداخل المعبر، المغلق منذ بدء العملية العسكرية، الثلاثاء الماضي.

תיעוד: פצ"מרים מעזה פוגעים במעבר ארז שבצפון הרצועה @ItayBlumental pic.twitter.com/BBId6jciej — כאן חדשות (@kann_news) May 13, 2023 Advertisement





كما أظهرت مقاطع فيديو لحظة هبوط مروحية نقل عسكرية إسرائيلية من طراز "يسعور" في حديقة مستشفى سوروكا ببئر السبع.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن 3 إسرائيليين أصيبوا من جراء سقوط صاروخ فلسطيني على مستوطنة "نتيفوت" بالنقب الغربي قرب قطاع غزة. وأضافت أن جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى سوروكا.

#شاهد| لحظة نقل المستوطنين المصابين إلى مشفى سوروكا الإسرائيلي بواسطة مروحية عسكرية. pic.twitter.com/nIXS2ClSJi — الساهرة (@alsahera_ar) May 13, 2023





كما ذكرت مصادر فلسطينية أن المقاتلات الحربية قصفت منزلا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة. وأضافت أن القصف بدأ بصاروخ تحذيري قبل أن يعقبه صاروخ مدمر. كما ذكرت مصادر فلسطينية أن المقاتلات الحربية قصفت منزلا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة. وأضافت أن القصف بدأ بصاروخ تحذيري قبل أن يعقبه صاروخ مدمر.

شاهد الفيديو

طائرات حربية اسرائيلية تقصف منزلا في مخيم جباليا للاجئين شمال #قطاع_غزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/VwIe8wcJAt — Fathi Sabbah (@FathiSabbah) May 13, 2023





وفي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلا. ولم ترد معلومات عن سقوط مصابين في المنزل.





ايضاً، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية لحظات إطلاق صواريخ من بطارية للقبة الحديدية. وكانت هذه الصواريخ تستهدف اعتراض صواريخ أطلقتها الفصائل من غزة.