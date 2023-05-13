كارثة إنسانية في غزة.. تحذيرات من توقف محطة الكهرباء الوحيدة

مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، حذر متحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في القطاع من توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع عن العمل، بسبب نقص الوقود اللازم للتشغيل في ظل إيقاف المعابر الحدودية.

Advertisement

وقال المتحدث، محمد ثابت، إن المحطة قد تصل لتوقف كامل خلال ساعات أو أيام قليلة، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".



كما أضاف "إذا توقفت المحطة فإن كابوس العام 2021 يراودنا نظرا لأننا في اعتداء أيار 2021 توقفت المحطة بشكل كامل".



ووفقا للمتحدث، فإن المحطة تعمل الآن بطاقة اثنين من توربيناتها الثلاثة لتولد نحو 45 ميغاواط فقط.

وتابع "نحن نتحدث عن محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة... هي كمية لا تكفي أبدا للاستمرار في جدول ولا يمكن المرافق الحيوية القيام بأعمالها".



من جانبها، حذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، من كارثة إنسانية وبيئية جراء وقف إمدادات الوقود إلى غزة تمامًا منذ الثلاثاء الماضي بسبب إغلاق المعابر".



وشددت على أن "الواقع الحالي ينذر بكارثة إنسانية على جميع الصعد المختلفة وعلى القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي وتوقف الخدمات الطبية التي تحتاج إلى مصدر مستمر للكهرباء دون انقطاع، والخدمات المقدمة للمواطنين كالماء والكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، وغيرها".