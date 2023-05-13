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عربي-دولي

"إسرائيل" مشلولة بسبب تصعيد غزّة.. وتل أبيب تتوعد: سنواصل عملياتنا العسكرية

Lebanon 24
13-05-2023 | 11:32
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ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، اليوم السبت، أنّ حركة الجهاد الإسلامي استطاعت إدارة المعركة في غزّة لأيامٍ طويلة، معتبرة أنَّ "الحركة تستطيع زيادة الخسائر الإقتصادية والمعنوية في الجبهة الداخلية المشلولة منذ 5 أيّام".
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إلى ذلك، قال قائد الأركان في جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن "تل أبيب مستعدة لمواصلة عملياتها وتنفيذ هجمات دقيقة في قطاع غزّة"، وأضاف: "كذلك، مستعدّون لمواصلة الإغتيالات وحققنا في هذه المعركة إنجازاتٍ كبيرة". 
في غضون ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أنّ 1234 صاروخاً جرى إطلاقهم من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد قبل 5 أيام، مشيراً إلى أن 976 صاروخاً إجتازوا الحدود.
بدورها، اعتبرَت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنّ ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي والسلوك النازي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم يحققا شيئاً.
وأكدت الحركة أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدير بشكل موحد ومنسق الرد على العدوان.
 
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