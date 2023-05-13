صواريخ بريطانية لاوكرانيا.. موسكو تتوعد فهل تقلب موازين الحرب؟

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اتَّهمت موسكو كييف، باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" ضد "أهداف مدنية" في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو التي زودت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".وأشارت الوزارة أيضاً إلى أنّ "الهجوم ليل الجمعة استهدف مصنعين مدنيين|، مضيفة أن "مبانٍ سكنية قريبة تضررت، فيما أصيبَ مدنيون بجروح، بينهم 6 أطفال".كذلك، أوضحت أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-24" كانت تحمل هذه الصواريخ، وطائرة حربية من طراز "ميغ-29".وفي هذا الاطار، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، إن "إرسال بريطانيا لصورايخ "ستورم شادو" ‏لكييف، يعني أن لندن تستعد إلى ما هو أكثر مما يجري حاليًا، وتنتقل إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد ‏روسيا في أوكرانيا".و أضاف، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "موسكو سترد بتصعيد مماثل، لأن التصعيد يقابَل بالتصعيد، وهذا قد يبعد الحلول السلمية"، محمّلا الغرب وواشنطن ولندن تحديدًا مسؤولية هذا التصعيد.وأوضح ملاعب أن "بريطانيا مهتمة بشكل كبير بما يحدث في كييف، وأن وزارة الدفاع البريطانية هي من تقوم بإعداد النشرة الإعلامية حول ما يجري في كييف، وقد تكون مهتمة أكثر من كييف نفسها أو بولندا".وكانت صحيفة غربية ذكرت أن صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، التي تم إرسالها إلى كييف، لن تغير ميزان القوى في منطقة العملية الخاصة.ويُطلق هذا الصاروخ من الجو وهو "مصمم لتلبية المتطلبات الملحة للهجمات المخطط لها مسبقاً ضد أهداف ثابتة عالية القيمة"، بحسب الشركة المصنعة.