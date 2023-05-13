مسؤول إسرائيلي يتحدث عن ترسانة حركة الجهاد.. الصواريخ بالالاف

صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، أن حركة الجهاد الإسلامي لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها، وأن حركة حماس لديها أربعة أضعاف ذلك الرقم.



وقال هنجبي إن "إسرائيل تركز على إطلاق النار على مسلحين بغزة في الوقت الراهن أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ الثلاثاء"، وفق رويترز.

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كما أوضح، أنه لن يكون هناك وقف للنار قبل إعلان حركة الجهاد وقف إطلاق الصواريخ.

يأتي ذلك فيما تجدد اليوم القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من التوقعات ببدء مفاوضات مصرية جديدة تهدف إلى التوصل لهدنة بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وإسرائيل بعد فشل المساعي أمس.