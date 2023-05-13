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عربي-دولي

ميلوني: لن يتحقق السلام في أوكرانيا إلا بتوقف الهجمات الروسية

Lebanon 24
13-05-2023 | 12:16
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إن السلام لن يتحقق في أوكرانيا إلا عندما تتوقف روسيا عن هجماتها، مؤكدة دعم بلادها لخطة السلام ذات العشر نقاط، التي أعلنها سابقاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وترفضها موسكو.
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وأشارت ميلوني، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني في روما، إلى أن بلادها تراهن على "انتصار أوكرانيا" في هذه الحرب، مؤكدة أن روما "تثبت نفسها شريكاً قوياً وموثوقاً" لكييف.
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