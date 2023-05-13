مصرع 24 شخصاً في حادث حافلة في زامبيا

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قضى 24 شخصاً ينتمون الى إحدى الكنائس الزامبية،في اصطدام بين حافلة كانوا يستقلونها وشاحنة في جنوب البلاد، وفق ما أفادت الشرطة.وكانت الحافلة متجهة من إقليم شونجوي (42 كلم شرق العاصمة لوساكا) الى إقليم سيافونجا (حوالى 195 كلم جنوب شرق لوساكا)، وتقل 35 راكباً متجهين للمشاركة في مناسبة دينية.وأصيب 12 آخرون بجروح بالغة، بينهم السائق.