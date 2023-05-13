رئيس الأركان الإسرائيلي يتعهد بمواصلة اغتيال قادة الجهاد

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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، إن جيشه سيواصل عمليات اغتيال قادة حركة الجهاد، ما دامت مستمرة في إطلاق الصواريخ، متحدثا عن "إنجازات كبيرة" في العملية العسكرية المتواصلة منذ 5 أيام.جاءت تصريحات هاليفي إثر اجتماع لتقييم الأوضاع والمصادقة على خطط هجومية مستقبلية.ولم يوضح هاليفي ما هي الإنجازات الكبيرة ولا الخطط المستقبلية بشأن العملية المستمرة منذ 5 أيام.وذكر هاليفي أن مواصلة حركة الجهاد إطلاق الصواريخ "يسمح لنا بمواصلة عمليات استهداف القادة والغارات بشكل دقيق ومتصاعد مثلما نفذنا في الأيام الأخيرة".وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة الإجراءات المضادة والهجمات المستهدفة بدقة".