Advertisement

عربي-دولي

رئيس الأركان الإسرائيلي يتعهد بمواصلة اغتيال قادة الجهاد

Lebanon 24
13-05-2023 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1066616-638196028808764904.jpeg
Doc-P-1066616-638196028808764904.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي،  إن جيشه سيواصل عمليات اغتيال قادة حركة الجهاد، ما دامت مستمرة في إطلاق الصواريخ، متحدثا عن "إنجازات كبيرة" في العملية العسكرية المتواصلة منذ 5 أيام.
Advertisement

جاءت تصريحات هاليفي إثر اجتماع لتقييم الأوضاع والمصادقة على خطط هجومية مستقبلية.

ولم يوضح هاليفي ما هي الإنجازات الكبيرة ولا الخطط المستقبلية بشأن العملية المستمرة منذ 5 أيام.

وذكر هاليفي أن مواصلة حركة الجهاد إطلاق الصواريخ "يسمح لنا بمواصلة عمليات استهداف القادة والغارات بشكل دقيق ومتصاعد مثلما نفذنا في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة الإجراءات المضادة والهجمات المستهدفة بدقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:43 | 2023-05-13
12:30 | 2023-05-13
12:19 | 2023-05-13
12:16 | 2023-05-13
12:05 | 2023-05-13
12:00 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website