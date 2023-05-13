جسم مجهول يخرق المجال الجوي البولندي.. هل بدأت بيلاروسيا التجسس على جارتها؟

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قالت وزارة الدفاع البولندية على تويتر إن جسما مجهولا دخل المجال الجوي للبلاد من ناحية بيلاروسيا وربما يكون منطاد مراقبة.وقد رصد مركز مراقبة الطيران في البلاد الجسم قبل أن يختفي من شاشات الرادار، قرب مدينة "ريبين"، الواقعة في عمق المناطق الداخلية لبولندا.وقالت الوزارة إن الاتصال بالرادار انقطع قرب بلدة ريبين في شمال وسط بولندا. وقال متحدث باسم قوة الدفاع الإقليمية البولندية إنه يجري البحث عن الجسم. ولم يتسن الاتصال بالسلطات في روسيا أو بيلاروسيا للتعليق. (الجزيرة)