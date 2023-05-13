رعبٌ كبير.. فيديوهات ترصد هروب إسرائيليين من صواريخ غزّة!

أظهرت مقاطع فيديو عدة نشرها الإعلام الإسرائيلي وتمّ تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، هروباً جماعياً للمستوطنين الإسرائيليين من صواريخ الفصائل الفلسطينية.



ووثق أحد مقاطع الفيديو هروب وصراخ المستوطنين لحظة تفعيل صفارات الإنذار بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية في إحدى المستوطنات الإسرائيلية.



كذلك، أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط قذيفة بالقرب من جنود إسرائيليين واختباءهم من القصف.

بالفيديو.. لحظة هروب مستوطنين إسرائيليين من صواريخ المقاومة الفلسطينية#lebanon24 pic.twitter.com/afxxdGqRQE — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 13, 2023 Advertisement

مع هذا، فقد كشف مقطع فيديو لحظة هروب جماعي للمستوطنين في تل أبيب عقب رشقات صاروخية من قطاع غزة.

فيديو يظهر لحظة اختباء مستوطنين إسرائيليين من صواريخ المقاومة الفلسطينية وذلك داخل إحدى المستوطنات#lebanon24 pic.twitter.com/1APkvoK2xG — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 13, 2023

ولليوم الخامس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما يستمر قصف الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنات الإسرائيلية. ولليوم الخامس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما يستمر قصف الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، مساء السبت، إن جيشه سيواصل عمليات اغتيال قادة حركة الجهاد، ما دامت مستمرة في إطلاق الصواريخ، متحدثاً عن "إنجازات كبيرة" في العملية العسكرية المتواصلة منذ 5 أيام.



وجاءت تصريحات هاليفي إثر اجتماع لتقييم الأوضاع والمصادقة على خطط هجومية مستقبلية.



ولم يوضح هاليفي ما هي الإنجازات الكبيرة ولا الخطط المستقبلية بشأن العملية المستمرة منذ 5 أيام، لكنه ذكر أن مواصلة حركة الجهاد إطلاق الصواريخ "يسمح لنا بمواصلة عمليات استهداف القادة والغارات بشكل دقيق ومتصاعد مثلما نفذنا في الأيام الأخيرة".



وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة الإجراءات المضادة والهجمات المستهدفة بدقة".