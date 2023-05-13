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عربي-دولي

بوساطة مصرية.. اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
13-05-2023 | 13:51
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أفادت رويترز، اليوم السبت، بأن إسرائيل والفصائل في قطاع غزة وافقتا على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.
وقال مصدر بحركة الجهاد في غزة إن الحركة وافقت على صيغة مصرية لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلت وكالة "أنباء العالم العربي".
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"صيغة مصرية جديدة"
وأضاف المصدر في تصريحاته "تعاطينا بإيجابية مع الورقة المصرية الجديدة"، وتضمنت الورقة المصرية إلزام إسرائيل "بوقف قصف المنازل واستهداف المدنيين".

كما أضاف أن إسرائيل "لم تعط التزاما بوقف اغتيال قيادات الحركة"، لكنه أشار إلى أن مصر قالت إنها "ستعمل على تجميد سياسة الاغتيالات لأمد طويل".


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