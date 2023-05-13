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عربي-دولي

بابا الفاتيكان إستقبل رئيس أوكرانيا.. ماذا أهداه؟

Lebanon 24
13-05-2023 | 13:54
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استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم السبت.
وصرح الصحفيون المعتمدون في الفاتيكان، لـ"سبوتنيك"، بأن "الاجتماع لم يعقد في القصر الرسولي، حيث يستقبل البابا رؤساء الدول والحكومات الذين وصلوا في زيارة رسمية، ولكن في إحدى غرف قاعة بولس السادس، والتي تستخدم عادة للعامة".
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وفي الاجتماع ، شكر البابا فرنسيس زيلينسكي على الزيارة، الذي قال بدوره إنه لشرف كبير أن يزور البابا.
المحادثة التي جرت خلف أبواب مغلقة، استمرت حوالي 40 دقيقة، وتبادل الطرفان الهدايا، حيث قدم البابا لزيلينسكي تمثالًا صغيرًا يجسد غصن زيتون، وفي المقابل تلقى أيقونة العذراء، محفورة على جزء من سترة واقية من الرصاص.

وأعلن زيلينسكي، بعد مفاوضات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتخاذ قرارات مهمة "لحماية سماء أوكرانيا".
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلوني، اليوم السبت: "ناقشنا اليوم تعاوننا، لا سيما في مجال التعاون الأمني والعسكري، هناك قرارات مهمة للغاية لحماية أجوائنا".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب زيلينسكي، فقد ناقش "صيغة السلام" الأوكرانية مع رئيسة وزراء إيطاليا.
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