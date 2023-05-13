تحذيرٌ من السعودية لرعاياها في دولةٍ بارزة.. هذا ما طلبته

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تجدر الإشارة إلى أن تلك التحذيرات تأتي استباقاً لنهاية العد التنازلي لانطلاق عملية الاقتراع يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي في تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة.وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" اليوم السبت: "ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون اسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع".