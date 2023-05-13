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عربي-دولي

عن طريق الخطأ.. الجيش الإسرائيلي يسقط مُسيّرة له!

Lebanon 24
13-05-2023 | 15:45
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه أسقط عن طريق الخطأ طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، في أحدث خطأ تقع فيه المنظومة العسكرية الإسرائيلية مع اندلاع المواجهة الجديدة مع حركة الجهاد.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على "تويتر" إن طائرة مسيرة تابعة له أُسقطتها وحدات أخرى من الجيش في وقت سابق اليوم قرب الحدود مع غزة.
 
كذلك، لفت الجيش إلى أن حُطام الطائرة سقط على الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.

ويبدو أن وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتقدت أن الطائرة المسيرة تعود للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في حين أن الجيش لم يكشف مزيداً من المعلومات عن الحادثة. 

أعطال متتالية

ومنذ إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد حركة الجهاد في قطاع غزة منذ الثلاثاء الماضي، وفي جولة التصعيد المصغرة التي سبقتها بأيام، وقعت سلسلة أخطاء في منظومات الجيش.

واعترف الجيش بأن خللا أصاب القبة الحديدية، حال دون اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة وضرب منطقة رحوفوت جنوبي تل أبيب، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي، قبل يومين.

وبعد الإعلان عن وفاة الأسير الفلسطيني البارز، خضر عدنان، مطلع مايو الجاري، أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ على جنوبي إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن خللاً تقنياً وقع في القبة الحديدية، مما حال دون اعتراض الصواريخ على مستوطنة سيدروت، وهو ما أسفر عن سقوط جرحى.
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