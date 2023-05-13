وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي جهود الحل السياسي في سوريا

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تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، بحسب بيان وزارة الخارجية السعودية.وقال البيان إن الاتصال استعرض "مستجدات الجهود التي تبذلها السعودية والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سوريا، يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".وأشار إلى أن الجانبين ناقشا كذلك "أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".