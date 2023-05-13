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عربي-دولي

هجوم مسلح يودي بحياة 11 شخصاً في غرب الكونغو الديموقراطية

Lebanon 24
13-05-2023 | 15:59
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لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم في هجوم شنه مسلحون في غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي منطقة تواجه أعمال عنف، وفرض فيها حظر تجول.

وهاجمت عناصر من مجموعة "موبوندو" المسلحة قرية باتشونجو في لإقليم كوانجو، مساء الجمعة، بحسب المتحدث باسم الإقليم إديلار نكيسي، في إشارة إلى هذه المجموعة المسلحة من مجتمع الياكا.
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وكان نكيسي أفاد وكالة "فرانس برس" في وقت سابق بسقوط جنديين وشرطي ومدنيَين في الهجوم، موضحاً أن الجنديين "لقيا حتفهما على يد موبوندو".
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