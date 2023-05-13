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عربي-دولي

القنصلية السعودية في إسطنبول تطلق تحذيرًا لرعاياها هناك

Lebanon 24
13-05-2023 | 16:08
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دعت القنصلية السعودية في إسطنبول مواطنيها المتواجدين على الأراضي التركية للابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر.

تجدر الإشارة إلى أن تلك التحذيرات تأتي استباقا لنهاية العد التنازلي لانطلاق عملية الاقتراع يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة.
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وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" اليوم السبت: "ترحّب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع".
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