بايدن: محادثات سقف الدين تمضي قدماً

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أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، بأن المحادثات تمضي قدماً مع الكونجرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.وقال بايدن للصحافيين في قاعدة آندروز المشتركة: "أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة". وتابع: "سنعرف المزيد في اليومين المقبلين".ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونجرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات. وأُلغي اجتماع كان مقرراً الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.