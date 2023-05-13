روسيا ترفض "تماماً" اتهامات تدخلها في انتخابات الرئاسة التركية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، إن روسيا "ترفض تماماً" اتهامات زعيم المعارضة التركية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية في البلاد.



وكان كمال كيليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الجمعة، إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماماً" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر، الأحد.

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