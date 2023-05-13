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عربي-دولي

قادماً من إيطاليا.. زيلينسكي يصل ألمانيا في زيارة رسمية

Lebanon 24
13-05-2023 | 23:02
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية، قادماً من روما حيث التقى البابا فرنسيس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وكتب زيلينسكي على تويتر "أنا موجود الآن في برلين"، معدداً في تغريدته "أسلحة. حزمة قوية. دفاع جوي. إعادة إعمار. الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي. أمن".
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وأعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2.7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة "ليوبارد 1" ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.

ولم يتم بشكل رسمي تأكيد برنامج زيارة زيلينسكي حتى الآن، لكن وفقاً لتقارير إعلامية محلية من المتوقع أن يلتقي صباحاً مع المستشار أولاف شولتز والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وقد يتوجه أيضاً إلى مدينة "آخن" بغرب ألمانيا التي ستمنحه هذا العام جائزة شارلمان الدولية المخصصة للمساهمين في تعزيز الوحدة الأوروبية.

ومن المقرر أن تحضر الحفل في "آخن" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.
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