واشنطن تشكر القاهرة على جهود الوساطة لوقف النار في غزة

رحّبت الولايات المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق ما أفاد البيت الأبيض في بيان.



وتقدمت الولايات المتحدة بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين المصريين على "جهودهم الدبلوماسية" لوقف إطلاق النار في غزة.

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