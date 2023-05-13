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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي لتسليمه مذكرة احتجاج

Lebanon 24
13-05-2023 | 23:59
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى مقر الوزارة في طهران، بسبب دعوة أعضاء "جماعات انفصالية" لحضور حفل رسمي في كردستان العراق.

ونقلت وكالة "فراس" الإيراني عن المتحدث قوله: "تم استدعاء سفير جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وإبلاغه احتجاج الجمهورية الإيرانية الشديد على دعوة أعضاء جماعات انفصالية، واستمرار بعض أنشطة الجماعات.. في منطقة كردستان العراق".
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ووصف كنعاني الإجراءات بأنها "تتعارض مع الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق".
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