الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي لتسليمه مذكرة احتجاج

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى مقر الوزارة في طهران، بسبب دعوة أعضاء "جماعات انفصالية" لحضور حفل رسمي في كردستان العراق.ونقلت وكالة "فراس" الإيراني عن المتحدث قوله: "تم استدعاء سفير جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وإبلاغه احتجاج الجمهورية الإيرانية الشديد على دعوة أعضاء جماعات انفصالية، واستمرار بعض أنشطة الجماعات.. في منطقة كردستان العراق".ووصف كنعاني الإجراءات بأنها "تتعارض مع الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق".