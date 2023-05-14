5 جرحى بإطلاق نار في فرنسا قرب حدود لوكسمبورج

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أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص، جروح ثلاثة منهم خطرة، في إطلاق نار، في شمال شرق فرنسا قرب حدود لوكسمبورج، وفق ما أفادت السلطات.وقال نائب رئيس بلدية فيلربت جيوم بيتيكلير لوكالة "فرانس برس"، إن رجلاً مقنّعاً أطلق النار من مركبة قبل أن يفر.وأضاف أن ثلاثة جرحى "في حالة طوارئ قصوى، وحياة أحدهم مهددة"، لافتاً إلى أن إطلاق النار "قد يكون مرتبطاً بتجارة المخدرات"، وهو ما سيتعين على التحقيق تحديده.