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عربي-دولي

لأكثر من 40 دقيقة.. بحثٌ في صيغة السلام يجمع البابا فرنسيس ورئيس أوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2023 | 23:15
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وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكره الى البابا فرنسيس لـ"الاهتمام الذي يبديه بمأساة ملايين الاوكرانيين"، وذلك إثر لقاء بينهما في الفاتيكان، أمس السبت.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام: "إنني ممتن له للاهتمام الذي يبديه شخصياً بمأساة ملايين الاوكرانيين"، لافتاً الى أنه ناقش مع الحبر الاعظم مصير "عشرات آلاف الاطفال الذين تمّ ترحيلهم" من جانب روسيا، بحسب كييف.
واضاف في شأن هؤلاء الاطفال الذين تقدّر كييف عددهم رسمياً بما لا يقل عن عشرين ألفاً: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم الى بلادهم".

كذلك، أكد زيلينسكي أنّه تطرّق مع البابا الى "صيغة السلام" المؤلّفة من عشر نقاط والتي تروّج لها كييف منذ أشهر عدّة مقابل الرفض الروسي المتكرّر لها.
وقال: "اقترحت عليه، الانضمام الى تنفيذها" ودعم مبادرة مماثلة.

وأفاد الفاتيكان في بيان إثر الاجتماع الذي استمر 40 دقيقة بأن المحادثات تناولت "الوضع الإنساني والسياسي في اوكرانيا بسبب الحرب"، مضيفاً أن البابا والرئيس الاوكراني "توافقا على ضرورة مواصلة الجهود دعماً للسكان".

وخلص البيان المقتضب الى أن "البابا شدد خصوصاً على الضرورة الملحّة للقيام بأفعال إنسانية حيال الاشخاص الأكثر ضعفاً، ضحايا هذا النزاع".
وجاء لقاء زيلينسكي والبابا في الفاتيكان، في إطار زيارة غير مسبوقة لايطاليا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط 2022.
 
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