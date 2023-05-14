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عربي-دولي

بعد أيام قليلة من تنبؤات الهولندي.. هزة أرضية جديدة بمصر

Lebanon 24
14-05-2023 | 00:10
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بعد أيام قليلة من تنبؤات للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس من خطر مقبل، بتعلق بهزة أرضية شديدة، خلال الأيام المقبلة ، تعرضت مصر لهزة أرضية جديدة مساء أمس السبت .

ووفق ما نشره العالم الهولندي عبر تويتر قبل أيام وتوقع فيه حدوث زلازل الشهر الجاري محذرا بالقول احترسوا من النشاط الزلزالي المحتمل القوي إلى الكبير وبنسبة 87٪ ، وبعدها تعرضت مصر لهزة أرضية مساء أمس السبت.
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ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا حول تسجيل هزة أرضية جنوب غرب مدينة الطور ، حيث قال إن الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية على بعد 33 كيلو متر جنوب غرب الطور بمحافظة جنوب سيناء .

وذكر أن الهزة وقعت في تمام الساعة 10.12 مساء السبت وبلغت قوتها نحو 3.85 درجة بمقياس ريختر، عند خط عرض 28.01 شمالا، وخط طول 33.40 شرقا، وبعمق 20.24 كيلو متر .

وقال إن الهزة لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تغريدة مرعبة
وقبل أسابيع نشر العالم الهولندي تغريدة مرعبة حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتبارا من 22 آذار الماضي وبعدها وفي 27 نيسان تعرضت مصر لزلزال قوي بدرجة 5,3 ريختر.
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