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عربي-دولي

مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا.. تشمل 30 دبابة ليوبارد

Lebanon 24
14-05-2023 | 00:51
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أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن ألمانيا ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.97 مليار دولار) تشمل 30 دبابة "ليوبارد".
وقال أندريه يرماك عبر "تيليغرام" أمس السبت إن برلين ستقدم أيضا أربعة أنظمة دفاع جوي "آيريس-تي" و20 ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر" و200 طائرة مسيرة للاستطلاع و100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخيرة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
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بدوره، أوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان "نريد جميعاً نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضرورياً".

يأتي ذلك بعد أن كانت برلين قد تعهدت بتزويد كييف بهذا النوع من الدبابات لدعمها في النزاع مع روسيا.

الأفضل في ترسانة الغرب
ووافقت ألمانيا في يناير على توريد الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة موسكو.

إلا أن روسيا تعتبرها استفزازاً خطيراً.

وقام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات ماردر لعدة أسابيع بساحات التدريب في موينستر وبيرغن بشمال ألمانيا.
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