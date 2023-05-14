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عربي-دولي

تركيا.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

Lebanon 24
14-05-2023 | 01:02
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فتحت صناديق الاقتراع في تركيا أبوابها، فيما يتوجه اليوم الأحد أكثر من 60 مليون ناخب تركي لاختيار رئيس جديد وأعضاء البرلمان الجدد.

وتشير الاستطلاعات إلى احتدام المنافسة على الرئاسة بين رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.
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كما يتنافس في الانتخابات البرلمانية تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني وآخرين، وتحالف المعارضة بزعامة كيليتشدار أوغلو، المكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات باختصار:

- يبدأ التصويت في الثامنة صباحاً وينتهي في الخامسة مساء.

- يصوت قرابة 61 مليون ناخب لاختيار رئيس البلاد وأعضاء البرلمان.

- أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا.

- يسمح لمن ينتظر في الطوابير بحلول الخامسة مساء بالتصويت.

- يمنع تقديم الأخبار والتعليقات على النتائج في الإذاعات وأجهزة البث حتى السادسة مساء.

- يرفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة التاسعة مساء.

- نتائج التصويت ستعلن في نهاية اليوم الانتخابي.

المرشحون لمنصب الرئاسة:

- رجب طيب أردوغان: الرئيس التركي الحالي، ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مرشح تحالف الشعب الحاكم.

- كمال كيليتشدار أوغلو: زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح تحالف الأمة.

- سنان أوغان: مرشح تحالف الأجداد القومي اليميني المعارض.

- محرم إنجه: انسحب من السباق الرئاسي قبل 72 ساعة من انطلاق الانتخابات.
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